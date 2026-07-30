Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

İtalya Serie A ekibi Milan forması giyen Rafael Leao için Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Milan'dan ayrılması beklenen Portekizli yıldız için her iki kulüp de hamlelerini sürdürüyor.

GALATASARAY TRANSFERDE BİR ADIM ÖNDE

İtalyan gazeteci Daniele Longo'nun gece saatlerinde paylaştığı habere göre; Galatasaray Portekizli futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'ye kıyasla az da olsa avantajlı bir konumda bulunduğu belirtildi.

FENERBAHÇE İTALYA'DA TEMASLARDA

Ancak habere göre Fenerbahçe de transfer yarışından kopmuş değil. Yıldız oyuncunun sarı-lacivertli ekibe "hayır" demediği; Fenerbahçe yönetiminin Milan ile görüşmek üzere İtalya'ya giderek en somut adımı attığı ifade edildi.

GALATASARAY'IN ÖNÜNDEKİ TEK ENGEL

Habere göre Galatasaray'ın bu transferi bitirmesi için aşması gereken tek bir konu kaldı. Milan kulübü, sarı-kırmızılıların sunduğu 50 milyon Euro'luk "zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama" teklifine sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın bu opsiyonu doğrudan bonservisle satın almaya çevirmesi halinde transferin tamamlanacağı belirtildi.