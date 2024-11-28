Süper Lig devi Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi ve ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun yeni sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Angela Burgos'un güzelliği dikkatlerden kaçmadı.
İtalyan yayın organı Corriere della Sera, Icardi'nin avukat Angela Burgos ile çıktığını duyurdu. Icardi ile yeni bir aşka yelken açan Burgos'un güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Spor › Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)