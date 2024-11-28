Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor

Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor

Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Angelino Burgeos güzelliğiyle büyülüyor.

28.11.2024 17:17
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Süper Lig devi Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi ve ayrılma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun yeni sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Angela Burgos'un güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLÜYOR

İtalyan yayın organı Corriere della Sera, Icardi'nin avukat Angela Burgos ile çıktığını duyurdu. Icardi ile yeni bir aşka yelken açan Burgos'un güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor
Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor
Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor
Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor
Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor

Mauro Icardi, Galatasaray, Wanda Nara, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylıların yeni yengesi güzelliğiyle büyülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • sebahattin yıldırım:
    Buda 1.5 DCI motordur kesin 16 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    haber değeri 0 arkadaş yaa asgari ücret 17 bin ekmek 12 50 Allah kahretmesin bunu haber yapıyorlar 10 0 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    Wanda'nın fotoğrafı var yeni yengeninki yok haberde. Wanda herkesin aklını almış :)) 2 3 Yanıtla
  • Aytan Akın:
    Bizde görsek o güzeli 3 0 Yanıtla
  • mustafa aydın sayın:
    wanda daha güzel 2 0 Yanıtla
  • Erdal Demir:
    Bu haberleri,haber diye insanlara sunmaya devam edeceksiniz galiba 2 0 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Hadi iyisiniz üzülmeyin. Icardi sizi yengesiz bırakır mı sandınız? :) 2 0 Yanıtla
  • Mustafa GÜRBÜZ:
    Boya değişen durumu ne acaba? 1 0 Yanıtla
  • Kadir Şevik:
    yakışır 0 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    sana yenge diyebilirmiyim yenge 0 0 Yanıtla
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