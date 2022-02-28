Galibiyet sevinci kavgaya dönüştü - Son Dakika
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Galibiyet sevinci kavgaya dönüştü

28.02.2022 09:39

- Galibiyet sevinci kavgaya dönüştü Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan maçta galibiyet sevincini rakip takımın yedek kulübesi önünde kutlayan futbolcular, rakip takımın teknik heyeti ve futbolcuları tarafından darp edildi.

- Galibiyet sevinci kavgaya dönüştü

ELAZIĞ - Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan maçta galibiyet sevincini rakip takımın yedek kulübesi önünde kutlayan futbolcular, rakip takımın teknik heyeti ve futbolcuları tarafından darp edildi.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan maçta Elazığ İl Özel İdarespor ile DSİ Spor karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen ve her iki takımın da 9 kişi tamamladığı maçı 3-2'lik skorla İl Özel İdarespor kazandı. Galibiyet sevincini rakip takımın yedek kulübesi önünde iddiaya göre abartılı şekilde yaşayan İl Özel İdaresporlu futbolcular, DSİ Spor teknik heyeti ve futbolcuları ile kavga etti. Soyunma odası koridorlarına da taşınan kavga, emniyet güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.

Kavga anı tribünde yer alan bir taraftarın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Galibiyet sevinci kavgaya dönüştü
Galibiyet sevinci kavgaya dönüştü
Galibiyet sevinci kavgaya dönüştü

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Futbol, Elazığ, kavga, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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