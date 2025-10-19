Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki - Son Dakika
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

19.10.2025 22:17
Fenerbahçeli taraftarlar, 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük maçında Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'ye maç içi ve maç sonunda tepki gösterdi. Szymanski'nin üzgün bir şekilde soyunma odasına gittiği görüldü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

TARAFTARDAN SZYMANSKI'YE TEPKİ

Karşılaşmanın son anlarında oyuna giren Sebastian Szymanski, geride kalan haftalarda olduğu gibi tribünler tarafından yeniden büyük tepki gördü. Mücadelenin uzatma dakikalarında net bir fırsattan yararlanamayan yıldız oyuncu, tribünler tarafından ıslıklandı. Maçın kalan anlarında da topu ayağına aldığı her an ıslıklanan Szymanski'ye büyük tepkiler gösterilmeye devam edildi. Polonyalı futbolcuya yapılan protesto maç sonunda da devam etti.

SOYUNMA ODASINA ÜZGÜN GİTTİ

26 yaşındaki oyuncunun karşılaşmanın ardından üzgün bir şekilde soyunma odası koridorlarına yürüdüğü, takım arkadaşlarının kendisine yanına gelerek, destek olup moral vermeye çalıştıkları görüldü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • TALİP AKBULUT:
    yaşım 40 bu adamdan daha iyi performans gösteririm 15 2 Yanıtla
  • Yasin YILDIZ:
    en nesryiden de mi kötü? taliscadan da mı kötü? archi broadband da mı kötü? adam hiçbirşey yapmasa bile koşup alan kapatıyor. bu 2 kazma hiçbir şey yapmıyorya. 7 4 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    bal yapmayan arı 7 1 Yanıtla
  • İbrahim Özer:
    ne o zamaninda GS a transfer çalımı attık diye bu işe yaramaz oyuncuya 15 milyon auro veriyorsunuz ne oldu. ?????? 1 4 Yanıtla
  • yol yolcu :
    iyide neden? hiçbişey anlamadım 0 0 Yanıtla
