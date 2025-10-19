Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın son anlarında oyuna giren Sebastian Szymanski, geride kalan haftalarda olduğu gibi tribünler tarafından yeniden büyük tepki gördü. Mücadelenin uzatma dakikalarında net bir fırsattan yararlanamayan yıldız oyuncu, tribünler tarafından ıslıklandı. Maçın kalan anlarında da topu ayağına aldığı her an ıslıklanan Szymanski'ye büyük tepkiler gösterilmeye devam edildi. Polonyalı futbolcuya yapılan protesto maç sonunda da devam etti.
26 yaşındaki oyuncunun karşılaşmanın ardından üzgün bir şekilde soyunma odası koridorlarına yürüdüğü, takım arkadaşlarının kendisine yanına gelerek, destek olup moral vermeye çalıştıkları görüldü.
