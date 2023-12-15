Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş deplasmanda Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano'ya konuk oldu. Letzigrund Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Cenk'in içeri çevirmek istediği top, savunmadan sekip ağlarla buluştu.
Maçın son anlarında Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Kornerde seken topa gelişine vuran Emrecan Terzi'nin vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş durumu 2-0 yaptı.
Mücadeleye herhangi bir iddiası olmadan çıkan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 4 puana ulaştı ve grubu 3. sırada tamamladı. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi - Son Dakika