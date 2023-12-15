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Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi - Son Dakika
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Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano'yu 2-0 yendi

UEFA Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Maça herhangi bir iddiası olmadan çıkan Beşiktaş, grup maçlarının tamamlanmasının ardından Avrupa kupalarına veda etti.

Beşiktaş, grubunun son maçında Lugano\'yu 2-0 yendi
15.12.2023 - 01:10,  Güncelleme: 01:15
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Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Rıza Çalımbay'ın ekibi Beşiktaş deplasmanda Mattia Croci-Torti'nin ekibi Lugano'ya konuk oldu. Letzigrund Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-0 kazandı.

CENK TOSUN SAHNEDE

Karşılaşmanın 36. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Cenk'in içeri çevirmek istediği top, savunmadan sekip ağlarla buluştu.

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EMRECAN FİŞİ ÇEKTİ

Maçın son anlarında Beşiktaş farkı 2'ye yükseltti. Kornerde seken topa gelişine vuran Emrecan Terzi'nin vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş durumu 2-0 yaptı.

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BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Mücadeleye herhangi bir iddiası olmadan çıkan Beşiktaş, bu sonuçla birlikte 4 puana ulaştı ve grubu 3. sırada tamamladı. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Beşiktaş Avrupa kupalarına veda etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (4)
  • Muammer Gürel: Beşiktaş'ın yenilmesini cokmu istediniz öküz başlığı atarken ne olduğu belli değil........ Yanıtla 0 0
  • bahattin ansin: Bu başlığı atan masa başında para kazanıyor :( Yanıtla 5 0
  • Bulent Cebeci: Başlık ??? Yanıtla 16 1
  • Eski Tüfek.: Böyle baş'a ,böyle traş.. 4 1

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