Galler'in Aday Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika
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Galler'in Aday Kadrosu Belli Oldu

Galler, Türkiye ile oynayacağı maç için aday kadrosunu açıkladı. Maç 16 Kasım'da Kayseri'de.

06.11.2024 16:07
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024/25 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım Cumartesi günü Kayseri'de karşılaşacağı rakibi Galler'in aday kadrosu belli oldu.

Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer aldı;

KALECİ: Danny Ward (Leicester City FC), Tom King (Wolverhampton Wanderers FC), Karl Darlow (Leeds United)

DEFANS: Rhys Norrington-Davies (Sheffield United FC), Owen Beck (Blackburn Rovers FC), Ben Davies (Tottenham Hotspur FC), Ben Cabango (Swansea City AFC), Joe Rodon (Leeds United), Chris Mepham (Sunderland AFC), Connor Roberts (Burnley FC), Neco Williams (Nottingham Forest FC)

ORTA SAHA: Josh Sheehan (Bolton Wanderers FC), Jordan James (Stade Rennais FC), Rubin Colwill (Cardiff City FC), Harry Wilson (Fulham FC), Sorba Thomas (FC Nantes), Joe Allen (Swansea City AFC), Daniel James (Leeds United), David Brooks (AFC Bournemouth), Wes Burns (Ipswich Town FC)

FORVET: Brennan Johnson (Tottenham Hotspur FC), Nathan Broadhead (Ipswich Town FC), Kieffer Moore (Sheffield United FC), Mark Harris (Oxford United), Lewis Koumas (Stoke City FC), Liam Cullen (Swansea City AFC)

Galler, Türkiye mücadelesi sonrasında 19 Kasım Salı günü kendi sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.45'de başlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galler'in Aday Kadrosu Belli Oldu - Son Dakika

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