Gamze Özcan'dan Eşine Altın Madalya Hediye

Almanya'nın Münih şehrinde devam eden 2026 Para Tekvando Avrupa Şampiyonası'nın ikinci gününde K44 kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan, finalde Fransa'dan Caverzan Sophie'y 2-0 yenerek şampiyon oldu. Müsabakanın ardından Gamze Özcan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutluluğunu dile getiren Gamze, "Heyecanlı bir maçtı. İlk raundu kaybedince toparlandım ve kendimi geldim. Şükür istediğimi aldım. Sevgili eşime hediye etmek istiyorum bu madalyayı. O da yarı finalde sakatlığından çekildi ve bronz madalya aldı. Dün evlilik yıldönümümüzdü, ona altın madalyayı hediye ediyorum" diye konuştu.