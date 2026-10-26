Gandia'daki Avrupa Pool Şampiyonası'nda Kökten ve Özdemir 2 bronz madalya kazandı

Gandia'daki Avrupa Pool Şampiyonası'nda Kökten ve Özdemir 2 bronz madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Bilardo Federasyonuna göre İspanya'nın Gandia kentindeki Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası'nda yarı final maçlarını kaybeden Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir 2 bronz madalya kazandı. Organizasyon yarın sona erecek.
Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir, Avrupa Pool Bilardo Şampiyonasında 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre İspanya'nın Gandia kentindeki organizasyonda kadınlar ve erkekler kategorilerinde 8 top müsabakaları yapıldı.
Şampiyonada yarı final maçlarını kaybeden milli sporcular Sinem Kökten ve Ferdi Özdemir, bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizayon yarın sona erecek.
Kaynak: AA
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