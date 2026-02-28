Gazi Baba ve Oğulları Sporda Başarıya Koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazi Baba ve Oğulları Sporda Başarıya Koşuyor

28.02.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cemal Gündoğan ve oğulları budokaido ile önemli başarılar elde etti. Spora azimle devam ediyorlar.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki gazi Cemal Gündoğan ve onun azminden etkilenerek spora başlayan oğulları, budokaidoda kazandıkları başarılarla dikkati çekiyor.

Astsubay olarak görev yaptığı Van'da 2007 yılında mayın patlaması sonucu yaralanan Gündoğan'ın (48) bir böbreği ve dalağı alındı, kopan kolu ise yerine dikildi.

Mesleğine bir süre daha devam eden Gündoğan, "gazi" ünvanı aldı, 2018 yılında emekli oldu.

Cemal Gündoğan, emekli olduktan sonra eşinin memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine yerleşti. Burada budokaido antrenörü Mustafa Doğan Turhan ile tanışan Gündoğan, Turhan'ın tavsiyesiyle 2019 yılında bu spora başladı.

Babalarının azmi oğullarını spora çekti

Babalarının azminden etkilenen 16 yaşındaki Efe ve 12 yaşındaki Ege Gündoğan da 2020 yılında babalarıyla antrenmanlara başladı.

Veteran erkekler paralimpik kategorisinde turnuvalara katılan Cemal Gündoğan, 2025'te Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Efe Gündoğan ise 2022 yılında Düzce ve 2023'te Yalova'da düzenlenen organizasyonlarda Türkiye şampiyonu oldu.

Ailenin en küçük sporcusu Ege Gündoğan ise 2024 yılında Düzce'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük, aynı yıl gerçekleştirilen 7. Wushu Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda da beşincilik elde etti.

Baba ve oğulları son olarak 12 Şubat'ta Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerine karşı mindere çıktı. Turnuvada Cemal Gündoğan veteran erkekler paralimpik kategorisinde ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Baba ve oğulları gönül verdikleri budokaidoda yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Oğullarımla gurur duyuyorum"

Cemal Gündoğan, AA muhabirine, mesleği sırasında sporla iç içe olduğunu, emekli olduktan sonra da spordan kopamadığını söyledi.

Oğullarıyla aynı spor dalında mücadele etmenin kendisini motive ettiğini, onların derslerinde de başarılı olduğunu anlatan Gündoğan, "Ailecek birbirimize olan saygıdan, sevgiden, eğitime ve spora verdiğimiz önemden dolayı başarılarımız her geçen gün artmaktadır. Sporu herkese tavsiye ediyorum. Özellikle gençlere. Kötü alışkanlıklardan uzak durmanın çaresi spor yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Gündoğan, oğullarıyla idmanlarını sürdürdüklerini belirterek, "Sportif faaliyetlerimiz iyi bir şekilde devam ediyor. Her iki oğlumla aldıkları madalya ve kupalardan dolayı büyük gurur duyuyorum." dedi.

Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Efe Gündoğan da sporu severek yaptığını, kupa ve madalyalar kazandığı için mutlu olduğunu kaydetti. Eğitim ve sporda güzel bir şekilde ilerlediklerini ifade eden Efe, sporu herkese tavsiye etti.

Ödemiş 50. Yıl Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ege Gündoğan ise budokaidonun çok güzel bir spor olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Baba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazi Baba ve Oğulları Sporda Başarıya Koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu
Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti Yaşam savaşı veriyor Kendine yazdığı ilaç doktoru yoğun bakımlık etti! Yaşam savaşı veriyor

12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt’te ABD üslerini vurdu
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt'te ABD üslerini vurdu
12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
12:09
Peş peşe saldırıların ardından Tahran’dan vahim görüntüler Resmen çukur oluştu
Peş peşe saldırıların ardından Tahran'dan vahim görüntüler! Resmen çukur oluştu
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:32:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Gazi Baba ve Oğulları Sporda Başarıya Koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.