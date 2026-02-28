Gazi Baba ve Oğulları Sporda Başarıya Koşuyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki gazi Cemal Gündoğan ve onun azminden etkilenerek spora başlayan oğulları, budokaidoda kazandıkları başarılarla dikkati çekiyor.

Astsubay olarak görev yaptığı Van'da 2007 yılında mayın patlaması sonucu yaralanan Gündoğan'ın (48) bir böbreği ve dalağı alındı, kopan kolu ise yerine dikildi.

Mesleğine bir süre daha devam eden Gündoğan, "gazi" ünvanı aldı, 2018 yılında emekli oldu.

Cemal Gündoğan, emekli olduktan sonra eşinin memleketi İzmir'in Ödemiş ilçesine yerleşti. Burada budokaido antrenörü Mustafa Doğan Turhan ile tanışan Gündoğan, Turhan'ın tavsiyesiyle 2019 yılında bu spora başladı.

Babalarının azmi oğullarını spora çekti

Babalarının azminden etkilenen 16 yaşındaki Efe ve 12 yaşındaki Ege Gündoğan da 2020 yılında babalarıyla antrenmanlara başladı.

Veteran erkekler paralimpik kategorisinde turnuvalara katılan Cemal Gündoğan, 2025'te Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Efe Gündoğan ise 2022 yılında Düzce ve 2023'te Yalova'da düzenlenen organizasyonlarda Türkiye şampiyonu oldu.

Ailenin en küçük sporcusu Ege Gündoğan ise 2024 yılında Düzce'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük, aynı yıl gerçekleştirilen 7. Wushu Budokaido Avrupa Şampiyonası'nda da beşincilik elde etti.

Baba ve oğulları son olarak 12 Şubat'ta Yalova'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerine karşı mindere çıktı. Turnuvada Cemal Gündoğan veteran erkekler paralimpik kategorisinde ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Baba ve oğulları gönül verdikleri budokaidoda yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Oğullarımla gurur duyuyorum"

Cemal Gündoğan, AA muhabirine, mesleği sırasında sporla iç içe olduğunu, emekli olduktan sonra da spordan kopamadığını söyledi.

Oğullarıyla aynı spor dalında mücadele etmenin kendisini motive ettiğini, onların derslerinde de başarılı olduğunu anlatan Gündoğan, "Ailecek birbirimize olan saygıdan, sevgiden, eğitime ve spora verdiğimiz önemden dolayı başarılarımız her geçen gün artmaktadır. Sporu herkese tavsiye ediyorum. Özellikle gençlere. Kötü alışkanlıklardan uzak durmanın çaresi spor yapmaktır." ifadelerini kullandı.

Gündoğan, oğullarıyla idmanlarını sürdürdüklerini belirterek, "Sportif faaliyetlerimiz iyi bir şekilde devam ediyor. Her iki oğlumla aldıkları madalya ve kupalardan dolayı büyük gurur duyuyorum." dedi.

Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Efe Gündoğan da sporu severek yaptığını, kupa ve madalyalar kazandığı için mutlu olduğunu kaydetti. Eğitim ve sporda güzel bir şekilde ilerlediklerini ifade eden Efe, sporu herkese tavsiye etti.

Ödemiş 50. Yıl Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Ege Gündoğan ise budokaidonun çok güzel bir spor olduğunu söyledi.