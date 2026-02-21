Gazi Mertcan Demir, Karabük Demir Kartalspor'da

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde iki yıl önce gazi olan 26 yaşındaki Mertcan Demir, tedavi süreçlerini tamamlamasının ardından başladığı tekerlekli sandalye basketbolunda Karabük Demir Kartal spor formasını giyecek.

Irak'ın kuzeyinde Ekim 2024'te gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekat'ında yaralanan ve bacakları ampute edilen Demir, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini tamamlamasının ardından Karabük'te spor hayatına adım attı.

Basketboldaki yeteğeni sayesinde Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekibi Karabük Demir Kartalspor ile sözleşme imzalayan Demir, ilk antrenmanına çıktı.

"Önemli olan hayatın içinde aktif rol alabilmek"

Gazi Mertcan Demir, AA muhabirine, Ekim 2024'te Pençe-Kilit Harekat bölgesinde görev yaparken iki bacağını kaybettiğini söyledi.

Ankara'da tedavi süreçlerini tamamlamasının ardından evlendiğini anlatan Demir, Karabük Demir Kartalspor'da da antrenmanlara başladığını ifade etti.

Demir, sporun insana büyük katkılarının olduğunu vurgulayarak, "Son 1,5 senede Allah'a şükür hayatın her alanında vardım aktif olarak yer aldım ancak çok fazla fiziksel aktivite olmadığı için kilo alıyorsun. Bu durum ilerleyen yaşlarda daha büyük problemler oluyor. Özellikle engelli bireylerin mutlaka spor yapması, bir hayat rutininin oluşturması şart." diye konuştu.

Bunun gelecek için yapılacak en güzel yatırımlardan biri olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Engelli ve gazilere de bu doğrultuda spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Basketbol olur, herhangi bir spor olur hiç fark etmez. Önemli olan hayatın içerisinde aktif olarak rol alabilmek. Biz bir şeylerimizi kaybetmiş olabiliriz ama bu bize çok daha başka şeyler kazandırıyor olabilir. Ben bu süreçte bunu gördüm. Önemli olan her zaman hayata karşı duruşumuzdur. Bakış açımız ve psikolojimiz güzel olduktan sonra hiçbir engel bizi yıldıramaz"

Kulüp Başkanı Yalçın: "Engellileri topluma kazandırmak herkesin görevi"

Kulüp Başkanı Ziya Yalçın da engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştığı zorlukların bilincinde olduklarını belirterek onların hayatın her alanında daha aktif yer almalarını sağlamanın herkesin ortak görevi olduğunu dile getirdi.

Kendisi de engelli olduğu için bu çabayı görev edindiğine dikkati çeken Yalçın, "Spor da bunda en önde gelenlerden biri. Spor içinde herkes eşit şartlarda mücadele ediyor. Hırs var, azim var, mücadele var. O hırsı, azmi kazandıkça, onu artırdıkça güncel hayatlarındaki azimleri de artıyor." dedi.

Yalçın, bu açıdan branşlarının engelliler için çok önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Gazimizin gönlümüzde yeri çok ayrı. Vatan savunmasında üzücü şekilde gazi oldu. Onun sorunlarını da gidermemiz lazım. Hayata zaten kapanmamış ama hayatta mücadelesini artırması lazım. Kendisi de istiyor. O istedikten sonra takımımızda ona yer vermek zaten görevimiz. Ayrıca bizim için onur. Vatan için kan dökmüş bir arkadaşımızı aramızda görmek zaten bizim için en şerefli olaylardan biri."

"Gazimizin hayata bağlılığını, azmini gördük"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ise müdürlük olarak özel gereksinimli bireylerin sosyal ve sportif faaliyetlerini desteklediklerini ve "Demir Kartal Sahada, Karabük Tribünde" projesini geliştirdiklerini söyledi.

Karabüklülerin bu sayede tribünleri doldurup takıma destek sağladığını ifade eden Bilgiç, gazi Mertcan Demir'in Karabük Demir Kartalspor takımına katılmasından büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Bilgiç, gazi Demir'in iyileşme sürecinde aralarında geçen konuşmayı aktararak, şunları kaydetti:

"Kendisini ziyaretimizde moral motivasyon anlamında konuştuğumuzda, 'Sen bir iyileş, rehabilitasyon sürecin bitsin, sonrasında seni Demir Kartal'la tanıştırırız, orada müsabakalara devam edersin.' demiştik. Şimdi öyle de oldu. Kahraman gazimizin rehabilitasyon süreci ve sağlık sorunları şu anda bitmiş durumda. Demir Kartal'la nasip oldu tanıştı. Gazimizin yeniden ayağa kalkışını, hayata bağlılığını, mücadelesini, azmini burada gördük, çok mutlu olduk."