14.05.2026 16:21
Gazi Üniversitesi'nin düzenlediği festival, spor ve sürdürülebilirlik temalarını bir araya getiriyor.

Gazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Gazi Sport Fest 2026 başladı.

Festival kapsamında spor, sürdürülebilirlik ve toplumsal farkındalık temalarını bir araya getiren çok sayıda etkinlik düzenlenirken katılımcılar, 15'ten fazla spor branşına ait deneyim alanlarında uygulamalı faaliyetlere katılma fırsatı buldu.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Çimen, sporun çevresel farkındalık ve sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasında önemli bir araç olduğunu söyledi.

Festivalin "Spor Yoluyla Yeşil Adımlar: Toplumsal Katılım, Çevresel Etkiler ve Yönetişim" Projesi kapsamında yapıldığını aktaran Çimen, "Projeyle spor yoluyla sürdürülebilirlik farkındalığını artırmayı, çevre dostu davranış değişikliklerini teşvik etmeyi ve sürdürülebilirlik kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Çimen, TÜBİTAK 1001 destekli projenin TÜBİTAK ve Gazi Üniversitesi paydaşlığında yürütüldüğünü ifade ederek, festival kapsamında sürdürülebilir spor etkinlikleri ve eğitici faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Festival alanında düzenlenen etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Çimen, "3x3 basketbol yarışmaları, oryantiring uygulamaları, sürdürülebilirlik temalı deneyim alanları ve çeşitli katılımcı aktiviteleriyle ziyaretçileri sporun yanı sıra çevresel farkındalıkla da buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Spor toplumsal bilinç oluşturabilen dönüştürücü bir güç"

Katılımcıların etkinliklerde iklim değişikliği, sürdürülebilir tüketim, kaynak kullanımı ve günlük yaşam davranışlarıyla ilişkili uygulamalı içeriklerle etkileşim kurduğunu dile getiren Çimen, şunları kaydetti:

"Sporun yalnızca fiziksel performansla sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumsal bilinç oluşturabilen dönüştürücü bir güç taşıdığını göstermeyi amaçlıyoruz. Projede spor yoluyla sürdürülebilirlik farkındalığı ve davranış değişimini değerlendirmeye yönelik çalışmalar da yürüttük. Bu yönüyle proje, akademik araştırma, toplumsal farkındalık ve uygulamalı spor etkinliklerini aynı çatı altında bir araya getiriyor."

Gazi Üniversitesi Futbol Sahası'nda yapılan festivalde çok sayıda federasyon da stant açtı.

Kaynak: AA

