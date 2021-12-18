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Gaziantep ALG Spor, startı İzmir'de veriyor - Son Dakika

Gaziantep ALG Spor, startı İzmir'de veriyor

18.12.2021 09:50
Gaziantep ALG Spor, startı İzmir'de veriyor

T. Kadınlar Süper Ligi bu hafta oynanacak maçlarla başlarken, ligin iddialı ekiplerinden Gaziantep ALG Spor, ilk maçına İzmir deplasmanında Konak Belediyespor'la çıkacak.

T. Kadınlar Süper Ligi bu hafta oynanacak maçlarla başlarken, ligin iddialı ekiplerinden Gaziantep ALG Spor, ilk maçına İzmir deplasmanında Konak Belediyespor'la çıkacak.

T. Kadınlar Süper Ligi, yoğun hazırlık çalışmalarının ardından 24 takımla oluşan ve 2 gruba ayrılan yeni formatıyla futbol severlerin karşısına çıkmaya hazır. Kadınlar Ligi'nde B grubunda yer alan Gaziantep ALG Spor ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezonda şampiyonluğu hedefliyor. Sezona yoğun hazırlık çalışmaları giren Gaziantep ALG Spor, ligin ilk haftasında yarın saat 13.00'da İzmir deplasmanında Konak Belediyespor ile karşılaşacak.

Hasan Vural takımına güveniyor

Kritik maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Hasan Vural yönetiminde hafta boyunca yaptığı çalışmalarla tamamlayan Gaziantep ALG Spor, sezona galibiyetle başlamak istiyor. Teknik patron Hasan Vural, yoğun hazırlık dönemi geçirdiklerini ve yeni sezonda oyuncularına güvendiğini belirterek Gaziantep'i T. Kadınlar Süper Ligi'nde en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.

Sezonun ilk maçı için uçak ile İzmir'e gidecek olan Sarı-grili takım, kamp yapacağı otele yerleştikten sonra maç saatini bekleyecek. - GAZİANTEP

Gaziantep ALG Spor, startı İzmir'de veriyor

Konak Belediyespor, Gaziantep, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep ALG Spor, startı İzmir'de veriyor - Son Dakika Spor


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