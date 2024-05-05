Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyespor\'u yenerek yarı finale yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Çayırova Belediyespor'u 84-75 yenerek seriyi 2-1 kazanan Gaziantep Basketbol, yarı finale yükseldi.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin üçüncü maçı Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı.
Rakibine 84-75 üstünlük sağlayan Gaziantep Basketbol, adını son 4 takım arasına yazdırdı.
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