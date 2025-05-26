Gaziantep Bisiklet Festivali'nde Barış İçin Pedal Çevrildi - Son Dakika
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Spor

Gaziantep Bisiklet Festivali'nde Barış İçin Pedal Çevrildi

Gaziantep Bisiklet Festivali\'nde Barış İçin Pedal Çevrildi
26.05.2025 09:02  Güncelleme: 09:04
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bisiklet Festivali'nde 600 katılımcı, barış ve kardeşlik temasıyla pedalladı. Festivalde birçok eğlenceli etkinlik ve bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gaziantep Bisiklet Festivali ile 7'den 70'e 600 Gazi şehirli pedalları barış ve kardeşlik için çevirdi.

Festivaller Parkı'nda, kentteki çevreci, erişilebilir, akıllı ve insan odaklı ulaşım çözümlerini yaygınlaştırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gaziantep Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım Strateji Planı (GAUS) Projesi kapsamında yapılan festivalde birçok etkinlik yer aldı.

5 kilometrelik sürüş yapıldı

Programda ayrıca şehir merkezinde 5 kilometrelik bisiklet sürüşünün startı Festival Parkı'nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur tarafından verildi. Düzenlenen sürüş ile sağlıklı ulaşım aracı olan bisikletin kent genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflendi.

Ödüller dağıtıldı eğlenceli aktiviteler yapıldı

Festival alanında ayrıca çocuklara özel sürüş parkurları, En Süslü Bisiklet Yarışması, Bisiklet Çarkı, Bike Challenge, Balon Katlama Atölyesi ve "Sür, Yaşa, Yakala" Fotoğraf Etkinliği yer aldı. Etkinlikler kapsamında 1 scooter, 2 yetişkin bisikleti ve 15 çocuk bisikleti hediye edildi.

Pedalı bugün barış, kardeşlik, sağlık, huzur için çeviriyoruz

Festivalde açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, etkinliklere imza atmaya devam ettiklerini aktararak, "Bildiğiniz üzere Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin öncülüğünde ayrı vizyonlar ortaya koyan ve özellikle son yıllarda yapmış olduğu yeni projeler neticesinde yapmış olduğumuz festivallerle Gaziantep'i her konuda önce etme gayretimiz devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi son on yılda yüz kilometreye yakın bisiklet yolu yaptı. Bu algıyı oluşturduktan sonra bisiklet yollarımız boş kalmaması amacıyla yüz yirmi bin bisiklet dağıttı. Bisiklet yollarımızda Büyükşehir Belediyesi sayesinde oluşan algıyla sadece bisikleti pedalı çevirmeyle ilgili değil, bisiklet bugün bir ulaşım aracı. Gaziantep'te bu algıyı oluşturma adına yapmış olduğu çalışmalar sonucunda ve algıyı daha da güçlendirmek adına bugün bu festivali düzenliyoruz. Pedalı bugün barış, kardeşlik, sağlık, huzur için çeviriyoruz. Yeşil Şehir Gaziantep diyoruz. Yeşil şehir olabilmemiz için ulaşımımızın da akıllıyla beraber yeşil de olması lazım. Binlerce insanımız bugün bu etkinlikte yer aldı" dedi.

Festivalde ödüller sahiplerini buldu

Festival kapsamında scooter ödülünün sahibi Ahmet Ateşoğlu olurken yetişkin bisiklet ödüllerini Umut Hakan Özdemir ve Nadide Oğan aldı. Çocuk bisiklet ödüllerinin ise sahibi Derya Kaynak, Lütfi Yusuf Bayrakçı, Umut Alptoğan, Hikmet Çakmak, Neziha Çelik, Kerem Can Karakan, Tayfun Özkaya, Ece Emiroğlu, Mehmet Efe Parmaksız, Davut Ağaçkıran, Çağrı Tanrıtanır, Bülent Durmuş, Songül Yılmaz, Ufuk Gülşen ve Elif Çapa olarak belirlendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep Bisiklet Festivali'nde Barış İçin Pedal Çevrildi - Son Dakika

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