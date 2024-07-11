Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençleri Sporla Buluşturuyor

Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, gençleri sporla buluşturmak amacıyla 8 farklı branşta spor etkinlikleri düzenliyor.

Akıl-zeka oyunları, basketbol, badminton, futbol, geleneksel çocuk oyunları, satranç, sutopu ve voleybol branşlarında organize edilen etkinlikler, hem renkli hem de heyecan dolu anlara sahne oluyor, spor tutkunlarından büyük ilgi görüyor.

6-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençlere bireysel ve takım bazında yarışmacı olma imkanı sunulan etkinlikler, sporculara eğlenceli ve öğretici aktivitelerle dolu bir ortam sunuyor. Katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen yarışmalar, 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Yarışmalarda mücadele eden bin 200 sporcu arasından derece elde eden 220 sporcu için ödül töreni gerçekleştirilecek. Bu törende sporculara; eşofman, spor ayakkabısı, tişört, antrenman topları, satranç takımı ve akıl-zeka oyunları gibi yaşam boyu spor faaliyetlerini teşvik edecek ödüller verilecek. Ayrıca, kategorilerinde ilk dört dereceye giren sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu spor etkinlikleri, gençlere hem spor yapma alışkanlığı kazandırmayı hem de 15 Temmuz'un anlam ve önemini hatırlatmayı hedefliyor. Gençlerin sosyal becerilerini geliştirmesi ve toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmesi açısından önemli olan etkinlikler, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor. - GAZİANTEP