Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençleri Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençleri Sporla Buluşturuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençleri Sporla Buluşturuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, gençleri sporla buluşturmak amacıyla 8 farklı branşta spor etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikler, renkli ve heyecan dolu anlara sahne oluyor ve büyük ilgi görüyor. Katılımcılara bireysel ve takım bazında yarışma imkanı sunulan etkinlikler, fiziksel ve zihinsel gelişime katkıda bulunmayı hedefliyor. Yarışmalarda derece elde eden sporculara çeşitli ödüller verilecek. Bu etkinlikler, gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmayı ve 15 Temmuz'un anlam ve önemini hatırlatmayı amaçlıyor.

11.07.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına, gençleri sporla buluşturmak amacıyla 8 farklı branşta spor etkinlikleri düzenliyor.

Akıl-zeka oyunları, basketbol, badminton, futbol, geleneksel çocuk oyunları, satranç, sutopu ve voleybol branşlarında organize edilen etkinlikler, hem renkli hem de heyecan dolu anlara sahne oluyor, spor tutkunlarından büyük ilgi görüyor.

6-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençlere bireysel ve takım bazında yarışmacı olma imkanı sunulan etkinlikler, sporculara eğlenceli ve öğretici aktivitelerle dolu bir ortam sunuyor. Katılımcıların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen yarışmalar, 17 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Yarışmalarda mücadele eden bin 200 sporcu arasından derece elde eden 220 sporcu için ödül töreni gerçekleştirilecek. Bu törende sporculara; eşofman, spor ayakkabısı, tişört, antrenman topları, satranç takımı ve akıl-zeka oyunları gibi yaşam boyu spor faaliyetlerini teşvik edecek ödüller verilecek. Ayrıca, kategorilerinde ilk dört dereceye giren sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu spor etkinlikleri, gençlere hem spor yapma alışkanlığı kazandırmayı hem de 15 Temmuz'un anlam ve önemini hatırlatmayı hedefliyor. Gençlerin sosyal becerilerini geliştirmesi ve toplumda birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmesi açısından önemli olan etkinlikler, sporun birleştirici gücünü ortaya koyarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi, 15 Temmuz, Gaziantep, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençleri Sporla Buluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençleri Sporla Buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement