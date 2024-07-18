Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Oyunları ve Eğitim Merkezleri'nde Rekor Başvuru - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Oyunları ve Eğitim Merkezleri'nde Rekor Başvuru

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Oyunları ve Eğitim Merkezleri\'nde Rekor Başvuru

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yaz Spor Oyunları ve Eğitim Merkezleri'nde yoğun bir katılımla devam eden eğitim programlarını ziyaret etti. İlk dönemde 11 farklı branşta 28 merkezde 340 antrenörün gözetiminde 18 bin 544 kişiye eğitim veren merkezler, ikinci dönem için 25 bin 100 ön kayıtla rekor bir başvuru aldı.

18.07.2024 13:00  Güncelleme: 13:02
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yaz Spor Oyunları ve Eğitim Merkezleri'nde yoğun bir katılımla devam eden eğitim programlarını ziyaret etti. İlk dönemde 11 farklı branşta 28 merkezde 340 antrenörün gözetiminde 18 bin 544 kişiye eğitim veren merkezler, ikinci dönem için 25 bin 100 ön kayıtla rekor bir başvuru aldı.

Başkan Şahin, Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'ndeki futbol sahasında düzenlenen etkinlikte 15 Temmuz Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda başarı elde eden sporculara madalya takdim ederek, geleceğin şampiyonalarını motive etti. Sporcuların heyecanını paylaşarak, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, karate, tekvando, floor curling, jimnastik, masa tenisi, tenis ve okçuluk branşlarında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Yaz Spor Oyunları ve Eğitim Merkezleri'nin 1-27 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki ilk döneminde, 11 farklı branşta 28 eğitim merkezinde 340 antrenörün gözetiminde 18 bin 544 kişiye eğitim veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 29 Temmuz-24 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayacak ikinci dönem için ise 25 bin 100 ön kayıt alarak rekor bir başvuru sayısına ulaştı.

"Gaziantep, geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor"

Başkan Şahin, program esnasında yaptığı konuşmada Spor Şehri Gaziantep'in bugün ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Spora ve sporcuya olan desteğimiz artarak devam ediyor. Modern tesislerimiz ve ekipmanlarımız, sporcularımızın hizmetinde. Hocalarımız, şampiyonlarımızın başarısı için özveriyle çalışıyor. Spor Şehri Gaziantep'te bugün ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye kararlıyız. Yeni yüzyılda, yaz okullarımızda yüz bin evladımıza eğitim vereceğiz. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize güvenip evlatlarını emanet eden tüm anne ve babalara minnettarım. Tüm sporcularımıza başarılı, sağlıklı ve eğlenceli bir yaz dönemi diliyorum." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Oyunları ve Eğitim Merkezleri'nde Rekor Başvuru - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Oyunları ve Eğitim Merkezleri'nde Rekor Başvuru - Son Dakika
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