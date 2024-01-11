 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 700 TL ile bin 400 TL arasında değişirken, misafir takım biletleri ise 900 TL'den satışa sunuldu. Gaziantep Kalyon Stadı'nda 14 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maçın biletleri Passolig kartlarına internet adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından dolum yapılabilir.

Gaziantep-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı
11.01.2024 - 09:32,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'i'n 20. haftasında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü- Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 700 TL ile bin 400 TL arasında değişirken, misafir takım biletleri ise 900 TL'den satışa sunuldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stadı'nda 14 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Bilet fiyatları 700 TL ile bin 400 TL arasında değişirken, konuk Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan misafir tribün bilet fiyatları ise 900 TL'den satışa sunuldu.

Taraftarların Passolig kartlarına internet adresinden ve Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Gaziantep, Maç, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika


10:03
Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı
09:07
Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31
CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24
Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21
Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03
6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44
Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07
Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari 'Fito' içinse özel ekip kuruldu Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu

Son Dakika
10:03 Olympiakos ve Panathinaikos Arasındaki Maç Berabere Sonuçlandı
09:07 Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, eşinin kendisini eskortla aldattığını açıkladı
08:31 CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24 Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
08:21 Amazon yüzlerce çalışanının işine son veriyor
08:03 6 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 10 kişi İstanbul'da yakalandı
07:44 Özcan Deniz, Kızıl Goncalar dizisinin yayın durdurma kararına isyan etti
07:07 Ekvador'da sokağa inen asker, çete üyelerini gözaltına alıyor! Firari "Fito" içinse özel ekip kuruldu
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:28 Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya koç saldırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 10:10:16. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep-Fenerbahçe Maçının Biletleri Satışa Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement