Gaziantep FK 1-1 Fatih Karagümrük

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Mujakic, Perez (Dk. 72 Yusuf Karhan Kabadayı), Tayyip Talha Sanuç, Rodrigues (Dk. 19 Abena), Gassama (Dk. 72 Nazım Sangare), Melih Kabasakal (Dk. 46 Sorescu), Camara (Dk. 58 Gidado), Lungoyi, Maxim, Bayo
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi (Dk. 45 Fatih Kurucuk), Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter (Dk. 62 Babicka), Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Verde (Dk. 61 Tiago Çukur), Larsson (Dk. 60 Sergio Junior), Barış Jakob Kalaycı (Dk. 79 Abdul Kone)
Goller: Dk. 54 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 63 Sergio Junior (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 32 Mladenovic (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 69 Lungoyi, Dk. 69 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 90+5 Yusuf Karhan Kabadayı (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı, 1-1 berabere tamamlandı.
47. dakikada Bartuğ Elmaz, rakip yarı alanın ortalarında kaleye sert vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
54. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Bayo'nun pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim'in sert şutunda, savunmaya çarpan top ters köşeden ağlarla buluştu: 1-0
56. dakikada Bayo'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sorescu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.
63. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Rakibin kaptırdığı topu kontrol eden Tiago Çukur'un pasını alan Sergio Junior'un uzaktan sert şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1
74. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında Yusuf'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden sert şutunda, kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.
78. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bayo, arkada direğe doğru gelen topa sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
87. dakikada kullanılan taç sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun gelişine vuruşunda, kaleci Grbic topu köşeden kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
