Gaziantep FK: 1-2

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Figueiredo ve 81'inci dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki tek golü ise 31'inci dakikada Ben Ouannes'ten geldi. Ben Ouannes, 79'uncu dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

31'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kazanılan kornerde Eysseric ortasını yaptı. Ön direkte Ben Ouannes'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.38'inci dakikada Djilobodji'nin ortasında Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top, penaltı noktasının hemen gerisinde Recep Niyaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin, topu tokatladı.42'nci dakikada skora denge geldi. Recep Niyaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Figueiredo, Spajic ve Harun Tekin'in çarpışması sonrasında topu önünde buldu. Figueiredo, ceza sahası dışından meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.62'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Muhammet Demir, Donk'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta kaleci Harun topu kornere çeldi.64'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Mendyl, kaleci Harun'un çıktığını görünce yerden arka direğe çevirdi. Figueiredo, kayarak vuruşunu yapmak istedi ancak yetişemedi.67'nci dakikada Kasımpaşa savunmasının hatası sonrası topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere tokatladı.79'uncu dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Maxim ortasını yaptı. Ön direkte Figueiredo'nun vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi. Dönen topta Figueiredo bir kez daha vurdu. Ağlara yönelen topa, Ben Ouannes eliyle müdahale etti. Öncesinde pozisyonu devam ettiren Fırat Aydınus, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı sonrasında Ben Ouannes kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 81'inci dakikada Maxim'in penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.90+3'üncü dakikada Hajradinovic'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Umut Bozok kafayı vurdu. Kaleci Günay topun sahibi oldu.90+6'ncı dakikada Hajradinovic'in kullandığı kornerde bu kez Spajic kafayı vurdu. Kaleci Günay'ı geçen top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

- İstanbul