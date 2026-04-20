Gaziantep FK 2-0 Önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep FK 2-0 Önde

Gaziantep FK 2-0 Önde
20.04.2026 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Kayserispor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İlk yarıda Bayo ve Camara gol attı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun ortasına altıpasın hemen gerisinden Maxim'in etkili kafa vuruşunu kaleci Bilal son anda kornere tokatladı.

4. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Rodrigues'in sert ve düzgün şutu üst direkten döndü.

6. dakikada Maxim'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Sorecu'nun rakibini geçtikten sonraki şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.

25. dakikada sağ kanattan ceza sahasına atılan topa koşarak dışarı çıkmadan kontrol eden Kozlowski'nin yerden pasına Bayo'nun vuruşu ağlarla buluştu. 1-0.

32. dakikada sağ kanattan atılan ara pasla ceza sahasına giren Chalov'un kalecinin üzerinden içeri çevirdiği topu kale önünde Arda uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Kolowski'nin pasıyla ceza yayı gerisinde topla buluşan Camara'nın yerden şutu savunmada Bennasser'e çarptıktan sonra köşeden ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özcan Sultanoğlu, Ali Can Alp

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Deian Sorescu, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Cemilhan Aslan, Luis Perez, Nihad Mujakic, Karamba Gassama, Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Ogün Özçiçek, Denis Draguş

Teknik Sorumlu: Mustafa Aksoy

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Jadel Katongo, Semih Güler, Stefano Denswil, Joshua Brenet (Ramazan Civelek dk. 33), Furkan Soyalp, Youssef Ait Bennasser, Samuel Mather, Laszlo Benes, Miguel Cardoso, Fedor Chalov

Yedekler: Onurcan Piri, German Onugkha, Joao Mendes, Burak Kapacak, Denis Makarov, Carlos Mane, İndrit Tuci, Dorukhan Toköz, Görkem Sağlam

Teknik Direktör: Erling Moe

Goller: Mohamed Bayo (dk. 25), Drissa Camara (dk. 45+1) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Gidado (Gaziantep FK) Benes (Kayserispor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK 2-0 Önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 21:33:49. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK 2-0 Önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.