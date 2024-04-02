Gaziantep FK, Alanyaspor\'a 3-0 mağlup oldu

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Dragus'un sol çaprazdan ortasına ön direkte Monteiro'nun kafa vuruşu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.
58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Maxim'in yerden uzak köşeye sert şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı.
66. dakikada ceza sahası sol çizgisinden Efecan'ın ortasına Ahmed Hassan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
71. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın'ın yerden ortasını arkada direkte Ahmed Hassan tek dokunuşla filelerle buluşturdu. 0-3
78. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan çok sert şutu üst direkten oyun alanına döndü.
83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ogün Özçiçek'in uzak köşeye sert şutu direkten döndü.
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Bilir, Suat Güz
Gaziantep FK: Florin Nita, Ertuğrul Ersoy (Arda Kızıldağ dk. 41), Papy Djilibodji (Badji dk. 46), N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Ogün Özçicek, Jamiro Monteiro (Gradel dk. 67), Dein Sorescu, Lazar Markovic (Bikel dk. 75), Maxim (Furkan Soyalp dk. 75), Denis Dragus
Yedekler: Mustafa Burak, Jevtovic, Morais, Mirza Cihan, Mehmet Kuzucu
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec (Fatih Aksoy dk. 75), Richard (Novais dk. 75), Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Sisto dk. 85), Yusuf Özdemir (Lima dk. 85), Ahmed Hassan (Uijo dk. 79)
Yedekler: Yavuz Aydın, Janvier, Agusto, Carlos Eduardo, Anderson
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Ahmed Hassan (dk. 6 ve 71), Oğuz Aydın (dk. 32) (Alanyaspor)
Sarı kart: Aliti, Hadergjonaj (Alanyaspor) - GAZİANTEP
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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi. İnan, takımın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ve doğru oyuncuları oturtmaya çalıştığını belirtti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hatayspor maçı sonrası 19 üst üste iç saha galibiyeti ile takımın başında en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu. Bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü maçının ardından takımın beklediği oyunun çok gerisinde olduklarını belirterek, Antalyaspor'un hedefleri içerisinde ilk 10 pozisyonunu korumaya devam ettiklerini söyledi.
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