Sumudica\'nın öğrencilerinden üst üste galibiyetler! Gaziantep FK, Alanyaspor\'u deplasmanda devirdi

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor ile mücadele etti. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf konuk takım oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+8. dakikada penaltıdan Maxim, 45+10. dakikada Draguş ve 90+5. dakikada Brayan Riascos kaydetti.
Ömer Erdoğan sonrası Kayserispor maçıyla takımın başına gelen Fatih Tekke'nin takımı üst süte 4. mağlubiyetini yaşadı. Tekke, Akdeniz ekibiyle çıktığı iki maçta da mağlubiyet aldı.
Maçı kazanan Gaziantep FK, puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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