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Sumudica'nın öğrencilerinden üst üste galibiyetler! Gaziantep FK, Alanyaspor'u deplasmanda devirdi - Son Dakika

Sumudica'nın öğrencilerinden üst üste galibiyetler! Gaziantep FK, Alanyaspor'u deplasmanda devirdi

Sumudica\'nın öğrencilerinden üst üste galibiyetler! Gaziantep FK, Alanyaspor\'u deplasmanda devirdi
11.11.2023 18:38  - Güncelleme: 18:55

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Üst üste 2. galibiyetini alan konuk takımın gollerini Maxim, Draguş ve Riascos attı.

Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor ile mücadele etti. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf konuk takım oldu.

KONUK TAKIM KAZANDI

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+8. dakikada penaltıdan Maxim, 45+10. dakikada Draguş ve 90+5. dakikada Brayan Riascos kaydetti.

Gaziantep FK, Alanyaspor'u deplasmanda dağıttı

FATİH TEKKE GALİBİYET ALAMADI

Ömer Erdoğan sonrası Kayserispor maçıyla takımın başına gelen Fatih Tekke'nin takımı üst süte 4. mağlubiyetini yaşadı. Tekke, Akdeniz ekibiyle çıktığı iki maçta da mağlubiyet aldı.

Gaziantep FK, Alanyaspor'u deplasmanda dağıttı

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Maçı kazanan Gaziantep FK, puanını 15'e yükseltti. Alanyaspor ise 10 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor, Galatasaray ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Gaziantep FK, Alanyaspor'u deplasmanda dağıttı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Sumudica'nın öğrencilerinden üst üste galibiyetler! Gaziantep FK, Alanyaspor'u deplasmanda devirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sumudica'nın öğrencilerinden üst üste galibiyetler! Gaziantep FK, Alanyaspor'u deplasmanda devirdi - Son Dakika
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