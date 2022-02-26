Gaziantep FK, Altay maçına hazır - Son Dakika

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde İzmir'de gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Antrenmanı, kulüp başkanı Cevdet Akınal ile bazı yöneticiler de takip etti.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA
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