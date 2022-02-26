Gaziantep FK, Altay maçına hazır - Son Dakika
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Gaziantep FK, Altay maçına hazır

26.02.2022 18:17
Gaziantep FK, Altay maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde İzmir'de gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı, kulüp başkanı Cevdet Akınal ile bazı yöneticiler de takip etti.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK, Altay maçına hazır
Gaziantep FK, Altay maçına hazır

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Altay maçına hazır - Son Dakika


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