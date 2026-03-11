Gaziantep FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor
11.03.2026 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Antalyaspor maçı hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde sürdürüyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Hesap.com Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalar ile son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Burak Yılmaz, Gaziantep FK, Antalyaspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: İsrail’in Beyrut’taki saldırısında 4 İranlı diplomat hayatını kaybetti İran: İsrail'in Beyrut'taki saldırısında 4 İranlı diplomat hayatını kaybetti
Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu Yaşlı adam metruk binada darp edilerek öldürülmüş halde bulundu
Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü Galatasaray taraftarını maç sonunda korkutan görüntü
ABD’li Senatör: İran’a asker gönderme yolunda ilerliyoruz ABD'li Senatör: İran'a asker gönderme yolunda ilerliyoruz
Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü Yaren leyleğin eşi Nazlı da yuvasına döndü
Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz İşte sebebi Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi

19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 20:06:20. #.0.4#
SON DAKİKA: Gaziantep FK Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.