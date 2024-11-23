Gaziantep FK, Başakşehir\'i 3-0 Geçti

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Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, 3-0 galip geldikleri Başakşehir maçının ardından, "Bugün bu galibiyeti bekliyorduk" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu maçı Kozlowski, Sorescu ve Okereke'nin golleriyle 3-0 galip bitiren Gaziantep ekibi, puanını 15'e yükseltirken Başakşehir ise 16 puanda kaldı. Maçın ardından konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, net bir skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, "Ligde 4 haftalık bir mağlup olmama serimiz vardı. İyi bir seri yakalamıştık devam etmek istiyorduk ama geçen hafta kazaya uğradık. Milli takım arasında eksiklerimizi görüp iyi analiz yaptık. Bugün bu galibiyeti bekliyorduk. Oyuncularımızın isteği ve enerjisi gayet iyiydi. Sonuçta galibiyetle ayrıldık, mutluyuz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP