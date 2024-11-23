Gaziantep FK, Başakşehir\'i 3-0 Yendi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Piatek'in vuruşunda kaleci Dioudis, topu ayaklarıyla çeldi.
60. dakikada sağ kanattan çalımlarla sıfıra inen Lungoyi'nin yerden pasında Maxim'in vuruşunda kaleci Muhammed son anda topu çeldi.
65. dakikada Gaziantep FK'nın sol kanttan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Ertuğrul'un kafa vuruşunu kaleci Muhammed son anda kurtardı.
68. dakikada Pelkas'ın sağ kanattan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Dioudis topu uzaklaştırdı.
75. dakikada orta alanda topu kapan N'Diaye'nin pasına ceza sahası sağ çaprazında Okere'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0
77. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Figueiredo'nun şutunda top yerden az farkla dışarı gitti.
90. dakikada sağ kanattan Sorescu'nun yerden ortasına kale önünde Ertuğrul'un vuruşunda kaleci Muhammed son anda topu çeldi.
Hakemler: Ozan Ergün, Esat Sancaktar, Oğuz Kağan Çalışır
Gaziantep FK: Sokratis Dioudis, Salem M'Bakata, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Mustafa Eskihellaç, Badou N'Diaye (Cyril Mandouki dk. 84), Deian Sorescu, Kacper Kozlowski (Ogun Özçiçek dk. 84), Alexandru Maxim (Furkan Soyalp dk. 89), Halil Dervişoğlu (David Okereke dk. 70), Christopher Lungoyi (Kenan Kodro dk. 89)
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Quentın Duabin, Mirza Cihan, İlker Karakaş, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lucas Lima, Ömer Faruk Beyaz (Dimitrios Pelkas dk. 46), Berat Özdemir (Miguel Crespo dk. 46), Berkay Özcan (Oliver Kemen dk. 46), Deniz Türüç (Joao Figueiredo dk. 31), Serdar Gürler, Krzystof Piatek
Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Philippe Keny, Patryk Szysz, Matchoi Djalo, Ousseynou Ba
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Goller: Kacper Kozlowski (dk. 27), Deian Sorescu (dk. 45+3), Okereke (dk. 75) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Kacper Kozlowski, Okereke (Gaziantep FK), Piatek (Başakşehir) - GAZİANTEP
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