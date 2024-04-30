Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, TFF'nin seçim tarihine destek verdi - Son Dakika
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, TFF'nin seçim tarihine destek verdi

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, TFF\'nin seçim tarihine destek verdi

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim için belirlediği 18 Temmuz tarihine destek verdiğini açıkladı. Yılmaz, seçim tarihini doğru bulduğunu ve yaşanacak kaos sürecinin milli takıma da yansıyacağını belirtti. Ayrıca, Türk futbolunun gelişmesi için tüm kulüplerin sorumluluklarının farkında olmaları gerektiğini vurguladı.

30.04.2024 19:20
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Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçim için belirlediği 18 Temmuz tarihine destek vererek, "Seçim tarihini doğru buluyorum. Burada yaşanacak kaos sürecinin milli takımımıza da yansıyacağı gerçeğini görmezden gelmememiz gerekiyor. Sorumluluğumuzun farkında olmamız ve Türk futbolu adına bu bilinçle hareket etmeliyiz" dedi.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) seçimli genel kurulu 18 Temmuz'da yapma kararını desteklediklerini söyledi. Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması konusunda tüm kulüplere büyük sorumluluk düştüğünü belirten Yılmaz, "Sezon boyunca futbolu futbol yapan tüm hataları arkada bırakıp, gelecek güzel yarınlar için ortak payda da hareket etmemiz gerekiyor. Bu iklimin oluşturulması adına en büyük görev de tüm futbol paydaşlarımıza düşmektedir. Başkanımız Mehmet Büyükekşi göreve geldiği günden bu yana sadece günü kurtarmak adına değil yarınlar adına da büyük çaba ve hizmetler de bulunmuştur. Göreve gelir gelmez başladığı ilk nokta altyapılar ve akademi üzerine olması bile bazı şeyleri özetlemektedir. Maddi konularda bu kadar zor günler geçiren kulüpler için önemli bir yayın anlaşmasına imza atmayı başarmıştır. Bununla birlikte yabancı fonundan kulüplerin aldığı pay, vergi ve sosyal güvenlik primini düzenli ödeyen kulüplere geri ödenmektedir. Bu da özellikle alt yaş gruplarımızın gelişimi adına sevindirici bir yenilik olmuştur. Sponsorluk anlaşmalarıyla da kulüplerimiz bir nebze de olsa nefes alabilir hale gelmiştir. Önümüzdeki süreçte Avrupa Şampiyonası'na katılacağımızı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Seçim tarihini doğru buluyorum. Buradaki yaşanacak kaos sürecinin milli takımımıza da yansıyacağı gerçeğini görmezden gelmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğumuz çok büyük"

Süper Lig'deki tüm kulüp başkanlarının büyük bir sorumluluk içerisinde olduğunu ifade eden Yılmaz, Türk futbolunun gelişmesi için kaostan uzak durulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Hepimizin istediği şey adalet. Ama bunu ararken bir diğerimizin hakkının yenilmesi bizleri mutlu etmemeli. Sorumluluğumuz çok büyük, sorumluluğumuzun farkında olmamız gerekiyor ve Türk futbolu adına bu bilinçle hareket etmeliyiz. Tüm kulüplerimize, hakemlerimize ve federasyonumuza geride kalan dört maçlık süreçte gönülden başarılar dilerim. Türk futbolunun yarınlarına dair kulüplerimiz 18 Temmuz'da karar vermelidir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, TFF'nin seçim tarihine destek verdi - Son Dakika

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