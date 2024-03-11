Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: \'Takımın başına iki gün önce geldik ve önemli bir maç kazandık\'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, 2-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından, "Takımın başına iki gün önce geldik ve önemli bir maç kazandık" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı Sorescu ve Draguş'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 31'e yükseltirken Beşiktaş ise 46 puanda kaldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.
"Hak ettiğimiz ve çok istediğimiz bir 3 puan aldık"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Takımın başına iki gün önce geldik ve Beşiktaş'a karşı böyle bir maç kazandık. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir reaksiyon verdiler ve çok iyi mücadele ettiler. Dolayısıyla önce oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Hak ettiğimiz ve çok istediğimiz bir 3 puan aldık. Biraz nefes aldık ama henüz işimiz bitmedi. Önümüzde zor maçlar var. İşimiz kolay olmayacak. Aşağıdaki takımların puanları bir birine çok yakın. Önemli maçlarımız ve içeride-dışarıda fark etmiyorum. Çıkıp bir şekilde oynamanız gerekiyor. Bugün sadece bir galibiyet aldık. İşimiz çok kolay değil. Hedefimiz ligde kalmak. Bugün golleri Rumen futbolcularımız attı. Onlar adına çok mutluyum. Giden hocaya da emekleri için teşekkür ediyorum. Biz ekip olarak futbolculara dokunabildik. Bu konuda çok mutluyum. Oyuncularım gerçekten çok iyi niyetliler. Bunun karşılığında da çok önemli bir galibiyet aldık. Aslında bu kadar kısa sürede bir şeyleri hızlı değiştirmek kolay değil ama ben buraya gelmeyi çok istedim. Ben futbolculara dokunma anlamında kendime inanıyorum. Bu tür maçların stratejileri farklı oluyor. Geldiğimiz günden beri neredeyse uyumadan oyuncular üzerine konuştuk, kimden hangi mevkide nasıl verim alabiliriz diye düşündük. Kolay olmadı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini branşında son madalyalar sahiplerini buldu. Palandöken Kayak Merkezi'nde paralel slalom yarışları yapıldı. Erkeklerde Polonyalı Bruno Lukaszyk altın, İtalyan Luca Loranzi gümüş, Slovakya'dan Matus Duris ise bronz madalya kazandı. Kadınlarda ise Avusturyalı Melisa Koeck altın, Almanya'dan Nele Schutzbach gümüş, İsviçre'den Celina Niederhauser bronz madalya elde etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Aldığı sonuçlardan dolayı taraftarlardan sert eleştiri alan antrenör, "Bir baskı hissetmiyorum. Üzerimde hissettiğim tek baskı, Beşiktaş'ı daha iyi bir takım haline getirme konusu. Bu konuda da sorumlu olan benim. Bunları yapacak olan benim" dedi.
Gaziantep FK'nın Beşiktaş'ı 2-0 yenerek galip geldiği maçın ardından başkan Memik Yılmaz, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik ederek, ligde kalmayı hak ettiklerini söyledi. Yılmaz, Gaziantep'in Süper Lig'de her zaman var olması gerektiğini vurgulayarak, camianın birlik ve beraberlik içinde bu zorluğun üstesinden geleceğine inandığını belirtti.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçında rakibin iyi oynadığını belirterek, istediklerinin gerçekleşmediğini ve taraftarlardan özür dilediklerini söyledi. Santos, takımın daha öne oynaması, daha fazla maç kazanması ve gol fırsatları yaratması gerektiğini ifade etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Gaziantep FK maçının ardından rakibin daha iyi oynadığını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Santos, takımın kötü performansıyla ilgili baskı hissetmediğini belirtti.
Teknik direktör Levent Kartop ve sportif direktör Özgür Gedik'in istifa ettiği Eskişehirspor'un başına geleceği iddia edilen Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Önder Karaveli'nin yarın imza atması bekleniyor.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan Manisa FK-Ümraniyespor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.
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