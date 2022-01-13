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Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika

Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır

13.01.2022 12:38
Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana ülke milli takımında bulunan Caulker ile Kovid-19 izolasyonu devam eden 9 futbolcu katılmadı.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul'a hareket edecek.

Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır
Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Erol Bulut, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika Spor


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