Beşiktaş, Süper Lig'in 29. hafta maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın kapanış müsabakası, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak.
Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti.
Beşiktaş XI: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih.
Gaziantep FK XI: Nita, Sorescu, Ertuğrul, Djilobodji, N'Koulou, M'Bakata, Mustafa, Ogün, Monteiro, Maxim, Dragus.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında omzu çıkan Güneşsporlu Şeyh İsmail Orhan'a ilk müdahaleyi sağlıkçı yardımcı hakem İbrahim Çolak yaptı. Çarpışma sonucu omzu çıkan futbolcuya saha içinde müdahale eden Çolak, omzunu yerine oturttu. Bu örnek davranış, Türkiye Faal Futbol Hakemleri Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi tarafından takdir edildi.
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular yenilenme idmanı gerçekleştirdi. Sakatlığı devam eden Atakan Cangöz antrenmana katılmadı. Ekip, yarın yapılacak idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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