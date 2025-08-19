Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile Anlaştı - Son Dakika
19.08.2025 17:09
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir'in ardından Burak Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

GAZİANTEP FK, ismet Taşdemir'in ayrılığının ardından yeni dönem için teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk 2 haftasında aldığı mağlubiyetlerin ardından teknik adam İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Kırmızı Siyahlı takım yeni dönem için Burak Yılmaz ile sözleşme imzaladı. Gaziantep FK yaptığı yazılı açıklama ile teknik direktörlük konusunda Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandığını ve sözleşme imzalandığını duyurdu.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada,"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz'ın katıldığı imza töreninde, Burak Yılmaz resmi olarak sözleşmeye imza attı. Yeni teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a kırmızı- siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

16:20
14:40
