Gaziantep FK'da Teknik Direktör Gündemi - Son Dakika
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Gaziantep FK'da Teknik Direktör Gündemi

Gaziantep FK\'da Teknik Direktör Gündemi
03.06.2026 19:35
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Mirel Radoi ile görüş ayrılıkları sonrası Ömer Erdoğan gündeme geldi, diğer kulüpler de ilgileniyor.

Gaziantep FK'da yeni sezon öncesi teknik direktör Mirel Radoi görüş ayrılıkları yaşandığı belirtilirken, kulüpte Ömer Erdoğan'ın ismi gündeme geldiği öğrenildi.

Gaziantep FK yönetiminin, Radoi'nin son dönemde medyaya yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu ve yeni sezon planlaması kapsamında alternatif isimler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu doğrultuda Gaziantep FK'nın radarına Türk futbolunun tecrübeli teknik adamlarından Ömer Erdoğan girdi. Daha önce görev yaptığı kulüplerde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Erdoğan'ın, Gaziantep FK yönetiminin teknik direktör adayları arasında üst sıralarda yer aldığı ifade ediliyor. Kırmızı-siyahlıların önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımlar atabileceği konuşuluyor.

Erdoğan'a iki takip daha var

Öte yandan Ömer Erdoğan'a ilgi gösteren tek kulüp Gaziantep FK değil. Teknik direktör değişimine hazırlanan Bursaspor ile Esenler Erokspor'un da tecrübeli çalıştırıcıyla yakından ilgilendiği öğrenildi. Özellikle daha önce formasını giydiği Bursaspor'un, Erdoğan ismine sıcak baktığı belirtiliyor.

Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin yakından takip ettiği Ömer Erdoğan, teknik direktör piyasasının en çok talep gören isimlerinden biri haline gelirken, deneyimli çalıştırıcının önümüzdeki günlerde aldığı resmi tekliflerden birine karar vermesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK'da Teknik Direktör Gündemi - Son Dakika

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