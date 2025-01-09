Gaziantep FK'dan İstanbulspor'a Farklı Galibiyet - Son Dakika
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Gaziantep FK'dan İstanbulspor'a Farklı Galibiyet

Gaziantep FK\'dan İstanbulspor\'a Farklı Galibiyet

Selçuk İnan, 4-0'lık galibiyeti değerlendirerek oyuncularını kutladı ve doğru oyunu vurguladı.

09.01.2025 21:19
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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından, "Doğru oyunla güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, farklı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçla ilgili konuşan Selçuk İnan, "Grubun ilk maçını oynadık. Bu maçları içeride oynamak bir avantajdır. İstanbulspor da güçlü bir takım. Geçen seneki Süper Lig kadrosunu bozmamış ve oyun gücü yüksek bir takım. Onlara oyun oynatmadan önde baskı ile maçı götürmeyi planladık. Bunu da fazlasıyla doğru bir şekilde yerine getirdik. İkinci yarı İstanbulspor baskılı başladı ama en nihayetinde yeni oyuncuların oyuna girmesi ve doğru oyunla güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı da kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Yabancı VAR kararına saygı duyuyorum"

Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın kupaya katılıp katılmayacağı ve yabancı VAR hakemi ile ilgili sorulara da cevap veren Selçuk İnan, "Fenerbahçe ile Kasımpaşa için çok bir şey söylemek istemiyorum benim ilgi alanım değil. Yabancı VAR hakemi ile ilgili de olumlu ya da olumsuz yorum yapmak doğru değil. Yetkililer tarafından alınmış bir karar var. Bizim görevimiz başımızdaki federasyon yöneticilerinin aldığı kararlara saygı duymak. Federasyonun aldığı karara sayı duyuyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK'dan İstanbulspor'a Farklı Galibiyet - Son Dakika

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