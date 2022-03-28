Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor - Son Dakika
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Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor

28.03.2022 13:22
Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, ayak tenisi turnuvasıyla son buldu.

Milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca, Caulker ve Stankovski ise antrenmanda yer almadı.

Yarın izin yapacak olan kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.

Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor
Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor
Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor - Son Dakika


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