Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor - Son Dakika

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman, ayak tenisi turnuvasıyla son buldu.
Milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca, Caulker ve Stankovski ise antrenmanda yer almadı.
Yarın izin yapacak olan kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına çarşamba günü devam edecek.
Kaynak: AA
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