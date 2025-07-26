Gaziantep FK'de Yeni Hedef: Seyir Zevki Yüksek Oyun - Son Dakika
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Gaziantep FK'de Yeni Hedef: Seyir Zevki Yüksek Oyun

Gaziantep FK\'de Yeni Hedef: Seyir Zevki Yüksek Oyun
26.07.2025 11:15
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İsmet Taşdemir, Gaziantep FK'nın yeni sezon hedeflerini ve kamp çalışmalarını anlattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü İsmet Taşdemir, mücadele gücü ve seyir zevki yüksek bir takım oluşturmak istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmasını Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Gaziantep FK'nin yeni teknik direktörü Taşdemir, AA muhabirine, faydalı bir kamp süreci geçirdiklerini belirtti.

İkinci etap kamp çalışmaları için Kayseri'yi tercih ettiklerini dile getiren Taşdemir, "İlk kampımız iyi geçmişti, buradaki çalışmalar da olumlu yönde ilerliyor." dedi.

Taşdemir, ligin ilk haftasında geçen yılın şampiyonu Galatasaray'ı ağırlayacaklarını ve bu maçtan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini kaydetti.

"İzleyenlerin keyif aldığı bir oyun oynatmak istiyoruz"

Transferlerden üçünün takıma katıldığını anlatan Taşdemir, şöyle devam etti:

"Kendi sahamızda, taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yapmayı umuyoruz. Yeni oyuncular takıma katılmaya başladı. Gelecek olanlar da var. İnşallah onlar da lig başlamadan takıma katılır. Belli bir iskeletimiz, oyun sistemimiz var. Bunu en iyi şekilde sahaya yansıtıp ilk maçta iyi bir sonuç almak istiyoruz. Teknik ekip olarak uzun yıllardır mücadele gücü yüksek takımlar oluşturmaya çalışıyoruz. Her gittiğimiz takımda oyunculara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buraya geldiğimizde de oyuncularımızla konuşup anlaştık. İzleyenlerin keyif aldığı bir oyun oynatmak istiyoruz. İnşallah ligde istediklerimizi sahaya yansıtabiliriz."

Transfer sürecini iyi yönettiklerini belirten Taşdemir, "Geç kalmışız gibi bir algı oluşuyor ancak ince eleyip sık dokuyoruz. Takımımıza ve bizim oyun mantığımıza uygun oyuncuları getirmeye çalışıyoruz. Bu ana kadar gelen 3 yabancı transfer yönetimle fikir birliğine vardığımız isimlerdi. Takıma faydalı olacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Futbol her yerde futboldur"

Süper Lig'de kalıcı olmak istediğinin altını çizen Taşdemir, "Çalıştırdığım takımlar 1. ligin son 4 yılında 3 kez şampiyon oldu. Biri de finalde kaybetti. Bizim için iyi bir serüven. Bu başarıyı Süper Lig'de de devam ettirmek istiyoruz. Bunu rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Kendi adıma lig ayrımı yapmıyorum. Futbol her yerde futboldur. Sonucu anlar belirliyor. Biz de o önemli anları iyi şekilde geçmek için çok çalışıyoruz. Lige göre oyuncu kadrosu kurulunca alt ligdeki başarı Süper Lig'de de yakalanabilir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'yle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, "Çalışma ortamı iyi. Atmosfer çok güzel. Kamp yapılabilecek güzel yerlerden birisi. Küçük eklemelerle profesyonel bir kamp merkezi haline gelecektir." dedi.

Kaleci Mustafa Burak da yeni dönemden memnun

Kaleci Mustafa Burak Bozan ise kamp çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Teknik direktör değişimiyle yeni taktikler çalıştıklarını vurgulayan Mustafa Burak, "İsmet Hoca'nın gelişiyle oyun mantığımızda değişiklikler oldu. Takım olarak daha iyi hücum varyasyonları deniyoruz. Kaleden oyun kurma anlamında da çalışmalarımızı var. Kamplarda bu taktiklere çalışıyoruz. Bu çalışmaların sonucunu ligin ilk haftasında Galatasaray'a karşı almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK'de Yeni Hedef: Seyir Zevki Yüksek Oyun - Son Dakika

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