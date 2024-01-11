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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular özel program eşliğinde çalışırken diğer futbolcular ise ısınma, şut çalışmaları ve çift kale maç yaptı. Hazırlıklar yarınki antrenmanla devam edecek.

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
11.01.2024 - 20:21,  Güncelleme: 20:24
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 14 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakikada sürdü.

Atakaş Hatayspor maçındaki futbolcuların özel program eşliğinde çalıştığı antrenmanda, diğer futbolcular ise ısınma, şut çalışmaları ve çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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