Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

26.04.2022 18:48
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Borven ile Caulker katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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