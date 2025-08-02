Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

GAZİANTEP Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Son 3 senenin şampiyonu ile oynamak bizim için önemli. Tabii ki zor maç, her maç olduğu gibi her maç bizim için zor. Sezon başı daha iyi hazırlanan takım mutlaka galip gelecektir. Biz de galip gelmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmayla devam etti. Antrenman öncesinde teknik adam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'TAKIMIN İSTEĞİ ÇOK İYİ'

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek İsmet Taşdemir, takımın yeni sezon için isteğinin iyi olduğunu belirterek,"Yaklaşık 1 ay kamp yaptık. 1 Temmuz'da Belgrad'ta başlayan kampımızı 29 Temmuz'da Kayseri'de noktaladık. Bugün burada maç haftasına girip çalışmalara başladık. İyi bir çalışma dönemi geçti bizim için, iyi çalıştık. Sadece eksiklerimizi tamamlayamamamızın sıkıntısını yaşıyoruz. Ufak tefek bölgelerde sıkıntılarımız var, onları gideremedik anlaştığımız bir oyuncumuz son anda kulübünden dolayı iptal oldu. Genel anlamda takımın çalışması, isteği arzusu coşkusu çok iyi. İnşallah bu lige de sirayet eder. Sezon içinde de bu beklediğimiz, arzuladığımız performansı yakalayabiliriz" dedi.

'GALİP GELMEK İSTİYORUZ'

Galatasaray maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, her maç olduğu gibi zor bir maç olacağını kaydederek sezon başı daha iyi hazırlanan takımın mutlaka galip geleceğini kendilerinin de galip gelmek istediklerini söyledi.

Taşdemir, "İlk maç rakipten bağımsız içeride oynamamız bizim için önemli, taraftarımızla beraber oynamamız bizim için önemli, onların desteğini alarak son 3 senenin şampiyonu ile oynamak bizim için önemli. Tabii ki zor maç, her maç olduğu gibi her maç bizim için zor. Sezon başı daha iyi hazırlanan takım mutlaka galip gelecektir. Biz de galip gelmek istiyoruz. Taraftarın desteğiyle galip gelmek istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan kendince hedeflerinin olduğunu da aktaran İsmet Taşdemir, Gaziantep FK'nın özel bir kulüp olduğunu ve başarılı olup ligi üst sıralarda bitirmek istediklerini söyledi.