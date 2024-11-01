Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Kadir Sağlam, Abdullah Bora Özkara, Suat Güz
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Arda Kızıldağ, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Halil Dervişoğlu, Lungoyi
Göztepe: Lis, Koray Günter, Heliton, Bokele, Djalma Silva, Victor Hugo, Tijanic, Ahmet Ildiz, Nazım Sangare, Juan, Fofana
Sarı kartlar: Dk. 21 Fofana (Göztepe), Dk. 32 Dioudis, Dk. 45 Ndiaye (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
31. dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun yaptığı plase vuruşta, kaleci Lis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
37. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top, yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK - Göztepe Maçı Berabere - Son Dakika
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