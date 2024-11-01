Gaziantep FK, Göztepe'yi Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK, Göztepe'yi Yenerek 3 Puan Aldı

Selçuk İnan, Göztepe galibiyetini değerlendirerek, oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu belirtti.

01.11.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, iyi oynayarak 3 puan kazandıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İnan, güçlü bir takımla karşılaştıklarını ve kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Antrenmanlarda çok çalıştıklarını aktaran İnan, "Bugün maçın başından sonuna kadar oyuncularım kazanmayı düşündü. Çok iyi mücadele ettik, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Top ayağımıza geldiğinde doğru ataklarla pozisyonlar bulduk. İlk yarıda maçı koparabilirdik. Göztepe duran toplarda etkili bir takım. Gole çok üzüldüm ama pes etmedik, mücadele ettik ve maçı çevirmesini bildik." dedi.

Selçuk İnan, bazı futbolcuların fazla şans bulamamasıyla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Diğer takımlarla kıyaslarsanız bütün oyunculara şans veren hocayımdır. Nihayetinde hepsi bizim oyuncumuz ama bu iş performans işi, üst seviyeyse devam ettiriyorum. O kötü, bu iyi demek istemiyorum. Oyuncuları analiz ettikten sonra kim iyiyse onu tercih etmeye çalışıyoruz. Oyuncu tercihlerinde stratejik de davranıyoruz. Ndiaye yaşlı değil, sahanın en iyilerindendi. Bazı tercihlerimde yanılabilirim, çok doğal. Bütün oyuncularım değerli ve çalışıyoruz. Skor neyse ona göre değişiklik yapmaya çalışıyorum."

Ligin 11. haftası itibarıyla transfer düşünmediklerini dile getiren İnan, oyuncularından memnun olduğunu söyledi.

Takımın performansından da memnun olduğunu ifade eden İnan, "Beşiktaş maçından sonra yeni bir takım olduğumuzu söyledim. Gaziantep önemli bir futbol şehri ve taraftarı kendi futbolcusuna evladı gibi bakan taraftarlardan biriydi. Halil'i iyi tanıyan biri olarak, milli takım ve Galatasaray'da oynamış bir oyuncu. Zaman geçtikçe bize faydası olacağını düşünüyorum. İnşallah burada oynarken milli takıma gider. Bugün Halil'in mücadelesi beni mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Selçuk İnan, gaziantep, Futbol, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Göztepe'yi Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
21:48 Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi konuştu Suçu üstlensin diye para teklif etmişler Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi konuştu! Suçu üstlensin diye para teklif etmişler
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’e dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e dava açtı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
10:12 Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç’e benzemek için her şeyi yaptı Dünyaca ünlü isim Yusuf Dikeç'e benzemek için her şeyi yaptı
10:04 Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı Plajda sarhoş numarası yapan kadın muhabir, bir grup erkeğin tacizine uğradı
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:56 Fenerbahçe’nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsündeki detay rakiplerini çok kızdıracak
09:53 Kayseri’de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu Kayseri'de yeni evli kadın evinde asılı halde bulundu
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:42 Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti Stablecoin devi Tether rekor gelir elde etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 00:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep FK, Göztepe'yi Yenerek 3 Puan Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.