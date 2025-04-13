Gaziantep FK - Hatayspor: İlk Yarısı 1-1

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada ceza yayı solundan Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mustafa Burak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
5. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içine giren Boutobba'nın yerden sol köşeye vuruşumda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
6. dakikada ceza yayı gerisi sağında topla buluşan Ogün Özçiçek'in sert vuruşunda meşin savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direkten döndü.
21. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında topla ceza sahasına giren Boutobba'nın yerden sert vuruşunda kaleci Mustafa Burak, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
38. dakikada sağ kanattan Görkem'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1
41. dakikada sol kanattan Okereke'nin yerden pasında topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda kaleci Bekaj, meşin yuvarlağı çeldi.
45+2. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahası içine giren Boateng'in sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Anel Husic, Semih Güler, Bruno Viana, Ogün Özçiçek, Badou Ndiaye, Maxim, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, David Okereke, Halil Dervişoğlu
Yedekler: Sokratis Dioudis, Emre Taşdemir, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Quentin Duabin, Furkan Soyalp, Kenan Kodro, Salem Mbakata, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Atakaş Hatayspor: Visar Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Guy Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, İbrahim Bamgboye, Bilal Boutobba, Carlos Strandberg, Vincent Aboubakar
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Kamil Ahmet Çörekçi, Jonathan Okoronkwo, Selimcan Temel, Baran Sarka, Cengiz Demir, Joelson Fernandes
Teknik Direktör: Murat Şahin
Goller: Emmanuel Boateng (dk. 45+2) (Gaziantep FK), Aboubakar (dk. 38) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Anel Husic (Gaziantep FK) Cemali Sertel, Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor) - GAZİANTEP
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