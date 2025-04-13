Gaziantep FK - Hatayspor: İlk Yarısı 1-1 - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gaziantep FK - Hatayspor: İlk Yarısı 1-1

Gaziantep FK - Hatayspor: İlk Yarısı 1-1

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK, Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarıdan özetler.

13.04.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada ceza yayı solundan Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Mustafa Burak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

5. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası içine giren Boutobba'nın yerden sol köşeye vuruşumda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

6. dakikada ceza yayı gerisi sağında topla buluşan Ogün Özçiçek'in sert vuruşunda meşin savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direkten döndü.

21. dakikada ani gelişen Hatayspor atağında topla ceza sahasına giren Boutobba'nın yerden sert vuruşunda kaleci Mustafa Burak, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada sağ kanattan Görkem'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

41. dakikada sol kanattan Okereke'nin yerden pasında topla buluşan Maxim'in sert vuruşunda kaleci Bekaj, meşin yuvarlağı çeldi.

45+2. dakikada savunma arkasına atılan uzun topla ceza sahası içine giren Boateng'in sol çaprazdan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

Hakemler: Ali Şansalan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Anel Husic, Semih Güler, Bruno Viana, Ogün Özçiçek, Badou Ndiaye, Maxim, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, David Okereke, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Sokratis Dioudis, Emre Taşdemir, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Quentin Duabin, Furkan Soyalp, Kenan Kodro, Salem Mbakata, Ömürcan Artan, İzzet Ali Erdal

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Atakaş Hatayspor: Visar Bekaj, Recep Burak Yılmaz, Guy Kilama, Francisco Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, İbrahim Bamgboye, Bilal Boutobba, Carlos Strandberg, Vincent Aboubakar

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Kamil Ahmet Çörekçi, Jonathan Okoronkwo, Selimcan Temel, Baran Sarka, Cengiz Demir, Joelson Fernandes

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Emmanuel Boateng (dk. 45+2) (Gaziantep FK), Aboubakar (dk. 38) (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Anel Husic (Gaziantep FK) Cemali Sertel, Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor) - GAZİANTEP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gaziantep FK, gaziantep, Hatayspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gaziantep FK - Hatayspor: İlk Yarısı 1-1 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem’in babası: Diz ağrısıyla başladı Menenjitten hayatını kaybeden 8 yaşındaki İrem'in babası: Diz ağrısıyla başladı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Buz gibi golümüzü iptal ettiler
Böyle hırsızlık görülmedi Türkiye’de 30, Ankara’da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı Böyle hırsızlık görülmedi! Türkiye'de 30, Ankara'da 2 tane var, değeri dudak uçuklattı
Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor’a katılma sebebini açıkladı Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı
İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı biter bitmez sokak ortasında kurşun yağdırdı
Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
Trump’ın zeka testinin sonucu belli oldu Trump'ın zeka testinin sonucu belli oldu

16:37 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
15:27 Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi Hastalarla ilgili müstehcen yazışmalar yapan 2 doktor gözaltına alınırken yüzlerini gizledi
15:00 ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor ABD tarihinin en büyük operasyonu başlıyor
14:40 Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama var Filistinliler için sınırda çadır kent mi kuruluyor? Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama var
12:51 Rusya, Sumi’ye bomba yağdırdı Çok sayıda ölü var Rusya, Sumi'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü var
10:00 Üç çocuk annesi Pınar’ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun Üç çocuk annesi Pınar'ı katleden caniye mahkeme başkanından ayar: Neden sırıtıyorsun
09:58 Danla Bilic’in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı Danla Bilic'in şiddete uğradığı kamera görüntüleri ortaya çıktı
09:48 Bu anket çok konuşulur Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var Bu anket çok konuşulur! Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:46 Araç sahipleri dikkat Yine zam geldi Araç sahipleri dikkat! Yine zam geldi
09:31 Arda Turan’ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi’nde kral oldu Arda Turan'ın yolladığı futbolcu Konferans Ligi'nde kral oldu
09:25 Futbolseverler ekran başına Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda Futbolseverler ekran başına! Hafta sonu tam 8 maç şifresiz kanalda
09:17 Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek Borsa, dolar ve altın fiyatlarını etkileyecek
09:16 Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı Şiddete uğradığını açıklayan Danla Bilic yüzünün son halini paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2025 17:31:52. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep FK - Hatayspor: İlk Yarısı 1-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement