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Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: Hatayspor maçındaki 1 puan önemliydi - Son Dakika
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Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: Hatayspor maçındaki 1 puan önemliydi

Gaziantep FK'nın Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Hatayspor ile berabere kaldıkları maçta alınan 1 puanın önemli olduğunu belirtti. Margarit, takımın gösterdiği mücadeleyi ve gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: Hatayspor maçındaki 1 puan önemliydi
10.01.2024 - 20:12,
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Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, Hatayspor karşısında alınan 1 puanın kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme karşılaşmasında Gaziantep FK, Mersin'deki karşılamada Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren Gaziantep Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit, bugün alınan 1 puanın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Çünkü ligin ilk devresini kapattık, bu son maçımızdı. Buraya geldiğimizde takımın sıfır puanı vardı ama şu ana kadar 21 puan topladık. Önemli bir puandı gerçekten bizim için. Bugün defansif olarak aslında çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ofansif olarak da iki üç tane pozisyona girdik, fakat bunları değerlendiremedik. Tabii bana göre futbolcuların verdikleri mücadelede de bu puanı hak ettiklerini düşünüyoruz. Çünkü kalpten oynadılar. Gelecek hafta zorlu bir maç bizi bekliyor Fenerbahçe'ye karşı. Tabii Sumudica Hocamız bu hafta boyunca hastaydı. Bizimle beraber olamadı bugün. Fakat Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde olacaktır. ve onun gelmesiyle beraber biz Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum. Tekrardan futbolcularımı tebrik etmek istiyorum bugünkü mücadeleden dolayı" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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