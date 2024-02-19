Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 8 maçı kazanamadı - Son Dakika
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Spor

Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 8 maçı kazanamadı

Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 8 maçı kazanamadı

Gaziantep FK, Süper Lig'in 26. haftasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak iç sahada oynadığı son 8 maçta galibiyet elde edemedi. Son iç saha galibiyetini 11. haftada elde eden ekip, son 8 karşılaşmada 6 puan kaybetti. Takım kaptanı Djilobodji ise Yılport Samsunspor maçının sonunda kırmızı kart gördü.

19.02.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, iç sahada oynadığı son 8 maçı kazanamadı.

Süper Lig'deki son iç saha galibiyetini 11. haftada Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra taraftarı önünde MKE Ankaragücü (0-1), Trabzonspor (1-3), Yukatel Adana Demirspor (2-2), Siltaş Yapı Pendikspor (2-2), Fenerbahçe (0-1), TÜMOSAN Konyaspor (1-1) ve Mondihome Kayserispor (1-1) ile karşılaştı.

Dün evindeki Yılport Samsunspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Gaziantep FK, böylelikle iç sahada oynadığı son 8 karşılaşmada galibiyete uzanamadı.

Evinde skor üstünlüğünü koruyamadı

Gaziantep FK, 17. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor'a karşı 71. dakikayı 2-0 önde geçerken 72 ve 73. dakikada yediği 2 golle maçtan bir puanla ayrıldı.

Ligin 19. haftasında yine evinde Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 76. dakikaya kadar 2-0 önde olan kırmızı-siyahlı ekip, 77 ve 80. dakikada yediği gollerle yine bir puana razı oldu.

Dünkü karşılaşmada da 83. dakikada 1-0 öne geçen Güneydoğu temsilcisi, 92. dakikada kalesini gole kapatamadı.

Gaziantep FK, böylelikle evinde oynadığı skoru koruyamadığı 3 karşılaşmada 6 puan kaybetti.

Djilobodji kırmızı kart gördü

Gaziantep FK'de bu sezon oynadığı tüm maçlarda ilk 11'de sahadaki yerini alan takım kaptanı Papy Djilobodji, Yılport Samsunspor maçının son düdüğünün ardından gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Arda Kızıldağ, Bikel ve Bakata, bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Gaziantep FK'de sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ve Acosta'nın ise tedavileri devam ediyor.

Gaziantep FK, ligde aldığı 28 puanla küme düşme hattında bulunuyor.

Kaynak: AA

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