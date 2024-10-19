Gaziantep FK İlk Yarıda Üstün

Spor

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Esat Sancaktar, Gökhan Barcın

Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Boa Morte, Cardoso, Mane, Bahoken

Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Viana, Saborit, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Lungoyi, Maxim, Okereke

Goller: Dk. 22 Okereke Dk. 45+1 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 24 Boa Morte (Bellona Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Attamah, Dk. 35 Ali Karimi (Bellona Kayserispor), Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Bellona Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı, 2-1 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışında, ceza sahasına gönderilen topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasının hemen dışında topu önünde bulan Kartal Kayra Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

22. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu'nun yerden pasında, ceza sahasında Okereke meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

24. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Gaziantep FK ceza sahasında rakibinden topu kapan Cardoso'nun ortasında, Bao Morte'nin kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

34. dakikada Cardoso'nun ceza sahasına ortasında arka direkte Mane kafayla Bahoken'e pasını verdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda, kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

45+1. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Sol kanatta Ndiaye'den aldığı pasla ceza sahasına giren Kozlowski'nin yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.