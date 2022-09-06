Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu

06.09.2022 00:31

Galatasaray maçının son dakikalarında yediği gol sonrası Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in verdiği tepki sosyal medyada viral oldu. Günay'ın ellerini başının arasına alıp koştuğu görüntü Norveçli ressam Edvard Munch'un ünlü 'Çığlık' tablosuna benzetildi.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların birçok atağında kalesini gole kapatan konuk ekibin kalecisi Günay Güvenç, 90+1. dakikada topu filelerinde görünce büyük üzüntü yaşadı.

ELLERİNİ BAŞININ ARASINA ALARAK KOŞTU

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında gerçekleşen Galatasaray atağında, Günay Güvenç'in kurtardığı topa hemen önündeki Kitsou vurdu ve top ağlara gitti. Bu gol sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Günay, ellerini başının arasına alarak koştu.

Günay'ın Galatasaray'dan yediği gol sonrası yaptıkları olay oldu! Herkes ünlü sanat eserini paylaşıyor

ÜNLÜ SANAT ESERİNE BENZETİLDİ

O anlar sosyal medyada büyük ses getirirken sarı-kırmızılı taraftarlar arasında paylaşım rekorları kırdı. Birçok futbolsever ise o anları Norveçli ressam Edvard Munch'un ünlü "Çığlık" tablosuna benzetti.

Günay'ın Galatasaray'dan yediği gol sonrası yaptıkları olay oldu! Herkes ünlü sanat eserini paylaşıyor
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Son Dakika Spor Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika
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