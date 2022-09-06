Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların birçok atağında kalesini gole kapatan konuk ekibin kalecisi Günay Güvenç, 90+1. dakikada topu filelerinde görünce büyük üzüntü yaşadı.
Karşılaşmanın 90+1. dakikasında gerçekleşen Galatasaray atağında, Günay Güvenç'in kurtardığı topa hemen önündeki Kitsou vurdu ve top ağlara gitti. Bu gol sonrası büyük bir üzüntü yaşayan Günay, ellerini başının arasına alarak koştu.
O anlar sosyal medyada büyük ses getirirken sarı-kırmızılı taraftarlar arasında paylaşım rekorları kırdı. Birçok futbolsever ise o anları Norveçli ressam Edvard Munch'un ünlü "Çığlık" tablosuna benzetti.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Son Dakika