Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

27.03.2022 13:26
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman dayanıklılık çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Ümit milli takımımı kampından dönen Mirza Cihan takımla çalışmalara başlarken, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca, Caulker ve Stankovski ise antrenmanda yer almadı.

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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