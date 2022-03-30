Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

30.03.2022 16:18
Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca, Caulker ve Stankovski ise antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor Gaziantep FK'de Kasımpaşa maçı mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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