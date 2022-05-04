Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

04.05.2022 18:25
Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 6 Mayıs Cuma günü sahasında Yukatel Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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