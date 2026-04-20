Gaziantep FK, Kayserispor'u 3-0 Yendi
Gaziantep FK, Kayserispor'u 3-0 Yendi

20.04.2026 23:10
Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Aksoy, Kayserispor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Mustafa Aksoy, kendi sahalarında 3-0 kazandıkları Kayserispor maçının ardından, "Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 37'ye yükseltirken, Kayserispor ise 23 puanda kalarak haftayı 17. sırada kapattı. Maçın ardından konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Mustafa Aksoy, farklı galibiyet için mutlu olduklarını söyledi. Düzenlenen basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mustafa Aksoy, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Rakip için de öyleydi. İstediğimiz ve hayal ettiğimiz oyunu sahaya yansıttık. Oyuncuların reaksiyonu ve taktiksel disiplini üst düzeydeydi. Çok farklı bir skor da alabilirdik. Bugünkü sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Farklı bir galibiyet aldık. Önümüzdeki maçlardan da istediğimiz sonuçları alarak sıralamada olabileceğimiz en üst noktada olmak için çalışacağız. Hafta boyunca oyuncularla çok konuştuk ve motive etmeye çalıştık. Her maçın hikayesi farklı. Burak hoca ve ekibinin de çok emeği var. Onlara da çok teşekkür etmek istiyoruz. Biz hafta boyunca rakibe çok iyi çalıştık. Oyun kurmada etkin oynadık, skor alacak oyuncuları tercih ettik ve bunu da sahaya yansıttık. Gelecek haftalarda da istediğimiz skorları almak istiyoruz. Hocalar da ayrılmak istemez ama skorlar bu süreci getirebiliyor. Bu her kulüpte var. Bu tür durumlarda ortaya çıkan mekanizmayız biz ve elimizden geleni yapıyoruz. Eski hocalarımız hem kulübe hem bize çok katkı sağladılar. Çok şükür bugün de galip geldiğimiz için mutlyuz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

