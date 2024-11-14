Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
Yenilenme koşularıyla başlayan idman, aktivasyon hareketleriyle devam ederken pas çalışmalarıyla sona erdi.
Antrenmana milli takımda bulunan Deian Sorescu katılmazken tedavisi devam eden Godfrey Bitok özel program eşliğinde çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK Maç Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?